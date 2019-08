Napoli, patto con James Rodriguez: accordo sull’ingaggio e una promessa…

Il Napoli non smette di pensare a James Rodriguez. Nonostante gli azzurri siano ad un passo da chiudere l’affare per Hirving Lozano, il sogno resta sempre il colombiano.

Il trequartista del Real Madrid non rientra nei piani di Zidane e dei blancos e questo gioca a favore dei partenopei. Come riporta Il Mattino, inoltre, lo stesso James Rodriguez ci sarebbe un patto, basato su un’offerta d’ingaggio da 7 milioni di euro. Un accordo ma anche una promessa che il colombiano avrebbe fatto attraverso il proprio procuratore Jorge Mendes: non accettare altre offerte diverse dal Napoli.

La palla passa al Real Madrid che dovrà provare a convincersi dell’offerta del Napoli che, oramai, appare essere l’unica squadra rimasta per il trequartista. L’Atletico Madrid, infatti, sembra essersi allontanato dal giocatore e il club di De Laurentiis è tornato in assoluta pole position.