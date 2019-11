Napoli pazzo di Amrabat: gli azzurri accelerano per chiudere

Una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione è Sofyan Amrabat. Il centrocampista dell’Hellas Verona impressiona per quantità e qualità, dimostrando di avere caratteristiche particolarmente interessanti anche per i top club. Non è un caso se il Napoli è in pole position per assicurarsi le sue prestazioni per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli azzurri avrebbero deciso di sprintare per chiudere il prima possibile la trattative, evitando eventuali aste in estate.