Napoli, per avere dal Chelsea Emerson Palmieri club ha asso nella manica

Il ds Giuntoli può sfruttare i buoni rapporti con il club inglese

Il Napoli vuole chiudere la trattativa per l'esterno del Chelsea Emerson Palmieri, calciatore voluto da Luciano Spalletti. Il club campione d'Europa ha chiesto 20 milioni di euro. Una cifra che il club partenopeo ritiene eccessiva, soprattutto in considerazione del fatto che il contratto di Emerson Palmieri è in scadenza a giugno 2022 e che a gennaio prossimo, sarà libero di accordarsi con un’altra società, a costo zero. Insomma, Giuntoli vorrebbe approfittare di questa condizione per strappare al Chelsea un sostanzioso sconto. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il ragazzo sarebbe ben contento di ritornare alle dipendenze del suo ex tecnico e pare che si sarebbe convinto anche a spalmare lo stipendio (4,5 milioni a stagione) allungando la durata dell’accordo. C’è ottimismo, anche per i buoni uffici con il Chelsea: prima cedendogli Jorginho e favorendo l’assunzione di Maurizio Sarri in panchina e, poi, avendo Bakayoko in prestito la scorsa estate. I rapporti con Marina Granovskaia, il braccio destro di Abramovic, sono ottimi, e ciò potrebbe consentire al ds napoletano di arrivare ad un accordo vantaggioso per le parti. Un vero asso nella manica del Napoli.