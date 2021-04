Napoli, per il dopo Gattuso c’è Spalletti: il piano di De Laurentiis

Il Napoli saluterà Gattuso a fine stagione, De Laurentiis pensa a Spalletti

La qualificazione alla Champions League farà da spartiacque per il futuro di diversi club di Serie A. Tra questi c’è il Napoli , reduce da un periodo di forma smagliante e lanciato per giocarsi l’accesso alla coppa dalle grandi orecchie fino all’ultima giornata di campionato. Dentro o fuori fa tutta la differenza del mondo, da qui Aurelio De Laurentiis riprogrammerà il nuovo ciclo partenopeo. Perché da tempo considera chiusa l’avventura di Gattuso , a fine stagione si saluteranno e i nomi sul tavolo per la sua eredità sono diversi.

IL PIANO PER SPALLETTI - In caso di Europa League, la sensazione è che il Napoli andrà incontro ad un ridimensionamento, puntando su tecnici di prospettiva come Juric e Italiano che possano aprire una nuova era, basata anche sulla valorizzazione dei giovani. Altrimenti, ovvero con l’accesso alla Champions League, il numero uno azzurro punterà su profili più blasonati: stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nel mirino c’è Luciano Spalletti, che garantirebbe l’esperienza necessaria per competere su più fronti. Le parti sono in contatto, tra domanda e offerta c’è ancora distanza ma solo a fine campionato verrà presa una decisione definitiva.