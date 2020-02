Napoli, possibile ritorno in Spagna per Fabian Ruiz: ecco la super offerta

Non è stata una stagione semplice quella di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha attraversato un lungo periodo di buio, con prestazioni deludenti e risultati negativi. Tuttavia, nelle ultime uscite, il giocatore sembra rinato, come confermano le prodezze in Coppa Italia contro l’Inter e in campionato contro il Brescia. Magie che hanno attirato nuovamente l’attenzione di alcuni top club. Su tutti spicca il Real Madrid, pronto ad offrire una cifra clamorosa al Napoli. Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, i Blancos arriverebbero a versare 80 milioni di euro per avere in squadra Fabian Ruiz. Ora la palla passa agli azzurri. Non resta che attendere la loro decisione.