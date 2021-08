Napoli, preso il difensore Juan Jesus

Dopo 5 anni di Roma, il difensore brasiliano è pronto a firmare per il Napoli.

TRATTATIVA - Il difensore brasiliano, ex Inter e Roma, si trasferisce al Napoli da svincolato. Il calciatore, alla soglia dei 30 anni è pronto a tuffarsi in una nuova avventura. Il brasiliano, ha giocato nella sua carriera ben 286 partite con i club, realizzando 2 reti, una con l'Inter e l'altra con la Roma. Considerato fin da giovane un centrale solido e affidabile, non è riuscito nel corso della carriera, a rispettare tutte le attese che gli addetti ai lavori avevano su di lui. Eppure Spalletti, lo ha voluto fortemente al Napoli. In queste ore Juan Jesus sta sostenendo le visite mediche a Villa Stuart e poi firmerà un contratto di un anno ad un milione netto, più 200mila euro di bonus in caso di qualificazione in Champions League della squadra partenopea.