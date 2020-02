Napoli, pronto il colpo in difesa

Una stagione fin qui disastrosa, quella del Napoli. Gli azzurri, non a caso, sono già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione. In queste ore l’attenzione si è concentrata sul reparto arrettrato, dove i partenopei sarebbero vicini a piazzare un importante colpo.

RINFORZO – Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, il Napoli avrebbe già il sì del difensore della Fiorentina German Pezzella. Adesso, però, rimane da trovare l’accordo con il club viola.

NAPOLI, LOZANO SI SFOGA: “TANTI DUBBI IN TESTA, IN POCHI MI CAPISCONO”