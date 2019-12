Napoli, quante pretendenti per Mertens: tre big europee si fanno avanti

Nonostante il momento difficile, Dries Mertens è uno dei giocatori più ricercati sul mercato. Il fantasista belga, infatti, è particolarmente richiesto all’estero. Nei giorni scorsi si era parlato dell’interesse del Borussia Dortmund per il calciatore del Napoli. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Sun, ora non ci sarebbero solo i gialloneri sulle tracce di Mertens. Infatti anche Bayern Monaco e Arsenal sono pronti a farsi avanti per assicurarsi le prodezze di Dries. Il Napoli continua a lavorare sul rinnovo, ma le sirene estere potrebbero spingere Mertens a fare valutazioni diverse.