Napoli, quattro club interessati a Milik: ecco le offerte

Tutti pazzi per Arkadiusz Milik. Verrebbe da commentare in questo modo i tanti interessamenti al bomber polacco del Napoli. L’attaccante, infatti, piace addirittura a quattro top club europei: Tottenham, Chelsea, Atletico Madrid e Juventus. E non mancano le prime offerte recapitate alla società partenopea. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i Colchoneros avrebbero deciso di inserire Diego Costa come contropartita nell’affare. Stessa tattica adottata da Spurs e Blues, che offrirebbero i cartellini di Lucas Moura e Jeremie Boga per abbassare le pretese economiche del Napoli. La Juventus, invece, opterebbe per sacrificare Daniele Rugani e Luca Pellegrini, ma anche Cristian Romero, e Juan Cuadrado potrebbero finire nella trattativa.