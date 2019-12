Napoli, richieste per Elmas: dalla Turchia spunta un’offerta

Dopo un avvio non semplice, il Napoli sta scoprendo il talento di Eljif Elmas. Il centrocampista macedone ha mostrato numeri interessanti, al punto da convincere Rino Gattuso a dargli fiducia nelle sue prime uscite. I progressi messi in evidenza negli ultimi mesi hanno convinto anche diversi club esteri. Elmas ha estimatori in particolare dalla Turchia. Infatti, il Besiktas sembra intenzionato a far sul serio. Secondo quanto riportato da RadyoSpor, il club turco avrebbe offerto al Napoli un prestito con opzione di acquisto di 18 mesi. Gli azzurri avrebbero declinato l’offerta, ma il Besiktas è pronto a farsi avanti nuovamente.