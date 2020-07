Napoli, scambio in vista con la Roma per Under

Il Napoli potrebbe proporre nelle prossime ore uno scambio interessante con la Roma, replicando l’affare dell’anno scorso nella trattativa Manolas-Diawara.

IL SOSTITUTO

La società di Aurelio De Laurentiis sta cercando un sostituto di Callejon. Lo spagnolo lascerà la Campania il prossimo 31 agosto, e il club partenopeo sta già iniziando a guardarsi attorno per trovare un degno sostituto dell’ex Real Madrid. Il direttore sportivo Giuntoli pare che abbia individuato il candidato ideale per la fascia destra in Cengiz Under, esterno offensivo di proprietà della Roma.

LO SCAMBIO

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la società partenopea pare che stia pensando ad uno scambio Maksmovic-Under in vista della prossima sessione di calciomercato. Il difensore ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021, e le recenti trattative per il prolungamento sarebbero necessarie per innalzare il valore del calciatore, in modo da convincere con più facilità la Roma a procedere con l’affare. Il club capitolino per il turco chiede almeno 30 milioni di euro, ma l’offerta che include il giocatore serbo potrebbe abbassare notevolmente le richieste dei giallorossi.