Napoli, sfida al Barcellona per Tagliafico

Il Napoli è a caccia di un terzino sinistro, spunta il nome di Tagliafico ma su di lui anche il Barcellona.

Il Napoli continua la sua ricerca ad un nuovo terzino sinistro. Dopo Mathias Olivera del Getafe, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo MundoDeportivo, i dirigenti azzurri avrebbero messo nel mirino Nicolas Tagliafico, l’argentino in uscita dall’Ajax. Sul giocatore ci sarebbe anche il Barcellona di Xavi, alla ricerca di un rinforzo in quel ruolo. La formula per la buona riuscita della trattativa sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. La società del patron De Laurentiis avrebbe offerto già un prestito con opzione di acquisto a 7 milioni di euro. Il 29enne avrebbe intenzione di lasciare i lancieri a gennaio, il Napoli e il Barcellona insistono, ma Ten Hag vorrebbe rimandare tutto almeno a giugno. In questa stagione, Tagliafico ha collezionato 15 presenze e un solo gol, tra tutte le competizioni.