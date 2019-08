Napoli, sfuma Campana: “Ho deciso di restare al Barcellona FC…”

Il Napoli saluta, per il momento, Leonardo Campana. L’attaccante ha deciso di rimanere in Ecuador al Barcellona FC.

Il classe 2000 era stato accostato al club di De Laurentiis nelle scorse ore, ma alla fine, nonostante l’interesse di diversi club – non solo quello partenopeo -, ha fatto sapere di non volersi muovere dalla propria società.

L’annuncio è arrivato dal diretto interessato attraverso una lettera pubblicata su Instagram: “Come è noto pubblicamente, tra cinque giorni si chiude il mercato in Europa. Oggi ho preso la sola decisione che rispecchi i miei sogni e gli obiettivi che voglio raggiungere con il Barcellona Fc. Voglio ringraziare il lavoro del mio agente con i club che hanno mostrato interesse per me, ma voglio vincere col Barcellona. Per ora non voglio altro che divertirmi con i tifosi, che mi hanno accolto dal basso e mostrato sempre sostegno. Sul futuro… lascio tutto nelle mani di Dio, voglio vivere il presente con passione e lavorare con grandi giocatori e persone dalle quali apprendere giorno per giorno. Con sacrificio, disciplina, costanza e umiltà, raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati”.