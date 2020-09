Napoli, si complica l’assalto a Under: si fanno avanti due club inglesi

Sarà un Napoli veloce e pungente in contropiede, con tanti attaccanti pronti ad aggredire gli spazi concessi. L’idea di Rino Gattuso sembra piuttosto chiara a giudicare dalle soluzioni sul terreno di gioco in queste amichevoli e dai profili degli obiettivi sul mercato. Uno dei giocatori accostati agli azzurri è Cengiz Under: l’esterno turco sembra destinato a lasciare la Roma e la formazione campana è in pole position per acquistarlo.

OSTACOLI

Tuttavia non mancano gli ostacoli sul cammino del Napoli verso l’affare con la Roma. Secondo Inside Football, infatti, anche Newcastle e Leicester City si sarebbero fatti avanti per Under. Le Foxes avrebbero solamente sondato il terreno. Diverso il caso delle Magpies che, invece, avrebbero mostrato un interesse concreto, ma non al punto da acquistare a titolo definitivo il turco.

