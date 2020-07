Napoli, si studia il piano per Boga: pronti 25 milioni, ma non solo

Il Napoli sta iniziando a gettare le basi in vista della stagione che verrà. La squadra partenopea pare che voglia rinforzarsi soprattutto in attacco, con l’arrivo di alcuni tasselli congeniali al gioco di Gennaro Gattuso.

ARIA DI CAMBIAMENTO

In Campania pare che ci sia aria di cambiamento. Potrebbero essere tanti i giocatori in uscita, e altrettanti quelli in entrata, in modo da rinnovare totalmente una rosa che nel corso degli ultimi anni ha ottenuto risultati importanti con Benitez e Sarri. Adesso il patron De Laurentiis sembra che voglia allestire una squadra ad immagine e somiglianza del proprio tecnico, e in quest’ottica va interpretato il possibile arrivo di Boga dal Sassuolo.

COLPO BOGA

Jeremie Boga vuole lasciare la propria squadra in vista della prossima stagione. L’ivoriano dopo due anni in neroverde pare che abbia intenzione di fare il grande salto verso un team in grado di competere abitualmente per la Champions League, e il Napoli si è prontamente inserito per tentare di accontentare il desiderio del ragazzo. Alla squadra emiliana sono stati proposti 25 milioni di euro più il cartellino di Amin Younes. In questo momento la dirigenza pare che stia valutando l’offerta, e non sono da escludersi colpi di scena nelle prossime ore.