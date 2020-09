Napoli su Lasagna, l’agente: “Lo segue da tempo, ma ci sono altri club”

Il Napoli lavora sul mercato per rinforzare l’organico a disposizione di Gennaro Gattuso. Gli azzurri hanno già individuato diversi profili interessanti. Tra questi c’è anche Kevin Lasagna.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

L’agente dell’attaccante dell’Udinese, Massimo Briaschi ha detto la sua sulla situazione dell’assistito ai microfoni di Radio Marte: “Non è una novità che piaccia al Napoli, se ne parla da un paio di anni ogni volta. La situazione è che Lasagna ha un contratto con l’Udinese e quindi l’accordo deve essere trovato in primis con i friulani e poi vedere se ci saranno sviluppi. Ripeto, che il giocatore piaccia al Napoli, e non solo agli azzurri, è realtà. Da lì ci sono accordi da fare con l’Udinese, perché il club determina il sì o il no. Colloquio tra i club per il giocatore? Non lo so”.

