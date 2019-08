Napoli, svolta per l’attacco: chiamata col bomber e fumata bianca

Nonostante le quattro reti all’esordio stagionale in Serie A, il Napoli continua a cercare un centravanti che possa prendere il posto di Milik o esserne il sostituto in ottica turnover. Se la situazione legata a Mauro Icardi è ancora in stallo, gli azzurri non vogliono perdere altro tempo e già in serata potrebbero chiudere per Fernando Llorente.

Il nome dello spagnolo è davvero molto caldo e, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il ds Giuntoli attraverso una telefonata con l’agente del bomber Jesus Llorente, fratello oltre che procuratore, punterà a chiudere la trattativa nelle prossime ore. Ciò che si diranno le parti, sarà decisivo per la buona riuscita dell’affare, con il Napoli disposto a offrire un biennale da 2,5 milioni di euro annui a Llorente.