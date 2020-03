Napoli, un big in uscita in estate

Mentre il futuro dei campionati attualmente sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus rimane un’incognita, i club stanno già lavorando in vista della prossima stagione. Tra questi il Napoli, pronto ad operare non solo in entrata, ma anche in uscita.

MILIK – Gli azzurri, secondo quanto riporta Sky Sport, avrebbero infatti deciso di cedere Arkadiusz Milik, che non ha accettato l’offerta per il rinnovo di contratto. Il polacco può vantare numerosi estimatori e potrebbe lasciare la Campania già in estate.

NAPOLI, OCCHI SU UN ATTACCANTE DEL REAL MADRID