Napoli, un club inglese vuole Kvaratskhelia: nel piatto 95 milioni

Offerta monstre per l'attaccante, ma per convincere ADL servirà un altro sforzo: il Napoli non si libererà di due titolatissimi in una sola estate

Redazione ITASportPress

Ha del clamoroso la notizia riportata da fonti saudite e che rimbalza oggi su tutte le testate più importanti. Kvicha Kvaratskhelia potrebbe lasciare il Napoli e l'Italia in questa sessione di mercato estiva. A rovinare i piani della nostra Serie A è ancora una volta il Newcastle United che, dopo aver ingaggiato Sandro Tonali a suon di quattrini, pare deciso ad aprire il portafogli per appropriarsi anche del georgiano. È di 95 milioni di euro l'offerta recapitata al club partenopeo per l'attaccante che tanto in stagione ha dimostrato.