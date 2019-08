Navas verso l’addio, il Real pensa ad un ex Serie A

Zinedine Zidane ha deciso: la porta del Real Madrid, in questa stagione, verrà difesa da Thibaut Courtois. La scelta del tecnico dei Blancos ha inevitabilmente spinto l’ex numero uno Keylor Navas a cercare una nuova squadra. La proposta del Paris Saint-Germain sembra aver convinto il portiere costaricano, pronto a trasferirsi nella capitale francese in questi ultimi giorni di mercato. L’ipotetico addio solleva qualche dubbio in casa Real: serve un nuovo vice di Courtois affidabile e sicuro. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il profilo più gradito ai Blancos sarebbe quello di Maarten Stekelenburg, vice di Pickford all’Everton. L’olandese ha militato anche in Serie A per due stagioni con la maglia della Roma senza lasciare il segno.