Ndombele al Napoli, in Inghilterra sicuri: “Ha già salutato i compagni”

Colpo in entrata per la squadra partenopea.

Dopo la convincente vittoria al Bentegodi sul Verona alla prima uscita in campionato, il Napoli si ributta sul mercato ed in particolare su Tanguy Ndombele .

Sembra essere in dirittura d'arrivo l'operazione col centrocampista del Tottenham che, di fatto, andrà a prendere il posto del partente Fabian Ruiz, direzione Psg.

In Inghilterra, e precisamente il Daily Mail, non ha dubbi sulla chiusura dell'affare tanto che si parla del giocatore che avrebbe già informato i compagni della sua prossima cessione al club azzurro.

Da sottolineare come non sia ancora tramontanta, questa volta per l'attacco, la pista Giacomo Raspadori del Sassuolo. La trattativa sembrava essere vicinissima alla sua conclusione e probabilmente nelle prossime ore si capirà se ci sarà il sì definitivo oppure se tutto salterà.