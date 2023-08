Ndombele vuole giocare la Champions: spunta l’ipotesi Inter

Le alternative, come riportato da Sky Sport, sono due: un play che faccia rifiatare di tanto in tanto Hakan Calhanoglu o un'altra mezzala. Per la prima ipotesi è caldo il nome di Maxime Lopez, di cui però il Sassuolo non vorrebbe privarsi. In questo caso, però, Kristijan Asllani potrebbe lasciare l'Inter con la formula del prestito per cercare spazio altrove.

Più facile arrivare ad una mezzala di sostanza. Due i nomi vagliati. Boubakary Soumaré, classe '99 in uscita dal Leicester, e Tanguy Ndombele. Il francese, rientrato al Tottenham dopo la fine del prestito al Napoli, non rientra nei piani degli Spurs e ha appena detto no al Genoa in attesa che si faccia avanti una squadra che disputi la Champions League.

L'eventuale offerta dell'Inter sarebbe quindi quella giusta, ma come detto i vice campioni d'Europa si attiverebbero solo per un prestito secco o con diritto di riscatto, mentre il Tottenham, alla luce anche della scadenza di contratto del giocatore, fissata nel giugno 2025, punterebbero sulla cessione a titolo definitivo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Catania e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con ITA Sport Press e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei rossoazzzurri in campionato e in europa.