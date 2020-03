Neuer, addio e beffa: il Bayern Monaco vuole il suo ‘rivale’ Ter Stegen

Potrebbero esserci importanti cambiamenti al Bayern Monaco in ottica mercato. Soprattutto per quanto riguarda il ruolo del portiere. Le voci di un presunto assalto del Chelsea per Manuel Neuer precedono di poco quelle che vorrebbero il club tedesco già sulle tracce del suo sostituto.

Infatti, come riporta il Daily Mail, con la partenza sempre più possibile di Neuer i bavaresi starebbero pensando a Marc-Andre ter Stegen di proprietà del Barcellona. Per l’attuale numero uno del Bayern Monaco una vera notizia beffa. L’estremo difensore dei blaugrana può considerarsi a tutti gli effetti il ‘rivale’ numero uno di Neuer degli ultimi mesi. Noti i vari botta e risposta sulla titolarità con la maglia del Germania e nota la competizione tra i due. In caso di partenza di Neuer e arrivo di Ter Stegen in baviera, sarebbe un vero e proprio scherzo del destino. Il portiere del Barcellona potrebbe costare fino a 100 milioni di euro.