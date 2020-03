Neuer, divorzio vicino col Bayern: primi contatti con un top club

Dopo nove lunghe stagioni sembra vicina la fine del sodalizio tra Manuel Neuer e il Bayern Monaco. Il portiere tedesco non ha gradito la scelta del club bavarese di acquistare Alexander Nubel, estremo difensore dello Schalke 04, e per di più avrebbe chiesto di rinnovare il proprio contratto per altri cinque anni, legandosi fortemente con i campioni di Germania in carica. Il Bayern ha declinato la sua offerta, data l’età del numero uno di Gelsenkirchen, già trentaquattrenne. Così il divorzio al termine della stagione prende sempre più corpo. Secondo quanto riportato dal Sun, il Chelsea guarda con attenzione agli sviluppi della trattativa tra il portiere e il club. I Blues sono pronti a farsi avanti per portare il campione del mondo 2014 a Londra.

PALMARES – L’avventura di Neuer a Monaco è stata ricca di soddisfazioni e trofei. A livello individuale ha conquistato per quattro volte il riconoscimento di miglior portiere dell’anno. Insieme alla squadra bavarese si è imposto in sette campionati e quattro Coppe di Germania, sollevando anche la Champions League nella stagione 2012/13.