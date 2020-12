Neville duro su Raiola: “Una scheggia per il Manchester United. Pogba dirà addio e il club dovrebbe smetterla di fare affari con lui”

Stanno facendo il giro del mondo le parole di Mino Raiola, noto agente, su uno dei suoi più importanti assistiti Paul Pogba. Il francese, ora al Manchester United, è destinato a salutare il club inglese, almeno secondo il suo procuratore. Dichiarazioni che hanno scosso l’ambiente Red Devils e anche alcune sue leggende. Gary Neville, per esempio, parlando a Sky Sports, non ha avuto mezze misure per affrontare il delicato tema legato al Polpo e al suo agente.

Neville: “Raiola una scheggia. Basta fare affari con lui”

“Cosa accadrà tra Manchester United e Pogba? Penso che finirà tutto e che il francese lascerà il Manchester United”, ha detto Neville. “Quello che deve succedere è che il club deve decidere su questo agente. Si tratta di Raiola. Già in passato aveva creato fastidi con Pogba e altri giocatori. Per tanti anni è successo. Non capirò mai la società. Perché permette ad un agente di fare così e comportarsi in questo modo. Raiola è come una scheggia e il Manchester United dovrebbe semplicemente mantenere la propria posizione e dire a Pogba: ‘Non facciamo più affari con lui. Se ti rappresenta, non ci occuperemo di te’.

E ancora: “Cerca sempre pubblicamente di mettere in imbarazzo il club. Certo, potrebbe cercare di proteggere Pogba, ma non credo che ciò che Solskjaer abbia detto fosse un’aggressione contro Paul. Ha guadagnato decine e decine di milioni di sterline da questo giocatore e lo farà per il resto dei suoi giorni. Pogba è la gallina dalle uova d’oro per Mino Raiola”.

Anche sui social, poi, l’ex leggenda del Manchester United ha voluto commentare: “Ma siamo sicuri che Pogba sapesse di questo annuncio? In ogni caso le tempistiche non fanno il bene del club prima di due gare delicate contro Lipsia e Manchester City”.