Neville: “Messi-Barcellona, lotta per il potere. In Inghilterra solo per Guardiola”

Il futuro di Leo Messi è un’incognita e stuzzica la fantasia di tifosi e appassionati ai lavori. Tutti vogliono provare a indovinare dove potrebbe giocare la Pulce argentina nella prossima stagione. Un rebus davvero curioso a cui ha provato a rispondere a modo suo l’ex Manchester United Gary Neville.

RICHIAMO

Neville non ha dubbi: il richiamo di Guardiola potrebbe essere decisivo per Messi. Queste le sue parole a Sky Sport: “Credo che sia una lotta politica e per il potere. Messi sta mostrando i muscoli. L’idea che Messi non finirà la carriera al Barcellona mi sembra incredibile. Se dovesse venire in Premier, lo farà solo per lavorare ancora con Guardiola. Mi piacerebbe davvero vederlo in Inghilterra, per poter ammirare da vicino tutto il suo talento”.