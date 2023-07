Newcastle, dopo Tonali pronto l’assalto a un altro talento europeo

Il Newcastle United è il club più attivo di questa sessione di mercato estiva. Dopo aver sconvolto tutti con l'ingaggio di Sandro Tonali dal Milan, i magpies hanno messo nel mirino un altro grande talento della scena europea. Parliamo di Gonçalo Ramos, attaccante del Benfica che ha fatto vedere grandi cose nella passata stagione, sia a livello di club in Champions League ma anche in Nazionale al posto di CR7. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico TheSun, il club inglese spedirà presto una prima offerta per il classe 2001 con cifre non ancora note. Ciò che invece è sotto occhi di tutti è la volontà di fare cassa da parte del club portoghese, il quale non ha alcuna intenzione di trattare per una cifra al di sotto degli 80 milioni di euro.