Newcastle, la nuova proprietà si presenta con Bale

Il futuro di Gareth Bale è sempre più lontano dal Real Madrid. Il gallese, già accostato in passato a tanti altri club, anche in Cina, sarebbe ormai prossimo al cambio maglia. L’esterno d’attacco blancos, adesso, sarebbe vicinissimo al ritorno in Premier League.

Acquisto da sogno

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, il Newcastle pensa seriamente a Gareth Bale. Per il gallese si tratterebbe di un clamoroso ritorno in terra inglese dopo l’esperienza al Tottenham che lo ha lanciato nei più grandi palcoscenici del calcio mondiale. Molto dipenderà dal passaggio di consegne del club inglese, vicino al cambio di proprietà e prossimo a diventare del fondo d’investimenti pubblici dell’Arabia Saudita. Il trasferimento di Bale sarebbe una soluzione che accontenterebbe tutte le parti in causa: il Real Madrid, che non vede l’ora di disfarsi di un giocatore che non ha mai avuto un feeling particolare con l’ambiente; il nuovo Newcastle (i suoi vertici) che si presenterebbe ai nuovi tifosi con un pezzo da novanta; e ovviamente lo stesso Gareth Bale che sembrerebbe disposto ad accettare solo la Premier League, unico campionato che può garantirgli le stesse condizioni economiche attualmente in atto al Real Madrid e con un vantaggio da non sottovalutare: la lingua. Vero tallone d’achille secondo i più nella sua esperienza in Spagna. Il contratto del gallese col Real Madrid scade nel 2022.

Altre piste per Bale

In realtà per il gallese classe 1989 ci sarebbero anche altri ipotesi come quella della Mls. Lo stesso Bale in passato aveva affermato di ammirare quel campionato e l’atmosfera che si vive negli States: “Sicuramente è un campionato che mi piace, sta crescendo molto negli ultimi anni, sia a livello di calciatori che di strutture. Molti giocatori vogliono andare a giocare là. E’ sicuramente qualcosa che mi interesserebbe, adoro andare a Los Angeles in vacanza”.