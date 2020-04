Newcastle, nuovo ciclo da protagonista: Allegri e un top player per sognare

In casa Newcastle si inizia una nuova era. Il club inglese è ormai vicino a essere acquistato da un fondo saudita, il Public Investment Fund di Riad (PIF). L’acquirente garantirebbe la possibilità di rinforzare nettamente la rosa dei Magpies, permettendole di lottare per obiettivi ben diversi rispetto alla consueta salvezza. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il principe saudita Mohammed bin Salman avrebbe intenzione di puntare molto in alto e per vincere in tempi bravi avrebbe pensato a un allenatore esperto come Massimiliano Allegri. Inoltre, il Newcastle potrebbe addirittura farsi avanti per acquistare Antoine Griezmann dal Barcellona, garantendo così un attacco di primissimo livello al tecnico.