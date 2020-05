Newcastle scatenato: occhi in casa Liverpool, piace un ex Inter

Il cambio di proprietà in casa Newcastle potrebbe regalare uno scossone notevole al prossimo calciomercato. La cordata saudita, pronta a rilevare le quote dell’attuale proprietario Mike Ashley, avrebbe le risorse necessarie per garantire ai Magpies un ruolo di primo piano. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il primo grande colpo in entrata arriverebbe con un’operazione in accordo col Liverpool. Arriverebbe in bianconero Xherdan Shaqiri, attaccante svizzero con un passato anche nell’Inter. Un innesto importante, che garantirebbe quantità e qualità al nuovo Newcastle.