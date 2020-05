Newcastle scatenato: sondaggio per due top player del Barcellona

Ormai è questione di tempo, ma il Newcastle è ormai pronto a essere ceduto a un fondo saudita. Il passaggio alla nuova proprietà dovrebbe comportare un cambiamento totale di obiettivi, dalla consueta lotta per la salvezza al sogno di trionfare in Premier League. Per fare il grande salto servono interpreti di primissimo livello. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, i Magpies avrebbero messo gli occhi su due gioielli del Barcellona. Si tratta di Philippe Coutinho e Antoine Griezmann. Entrambi non sono riusciti a inserirsi pienamente nel progetto tecnico dei blaugrana. La necessità di far respirare le casse potrebbe spingere i catalani a cedere entrambi i giocatori, arrivati con grandi aspettative mai pienamente confermate nel corso della loro esperienza.