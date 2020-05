Newcastle scatenato sul mercato: per l’attacco piace un ex Napoli

Il calciomercato si prepara a riaprire tra suggestioni e rumors. Il Newcastle sogna in grande e non si nasconde, come confermano le tante voci che riguardano i Magpies. I bianconeri, infatti, avrebbero sondato il terreno per portare in Inghilterra grandissimi nomi. L’ultimo della lista, secondo quanto riportato da Chronicle, sarebbe un ex Napoli: Edinson Cavani. Il Matador è vicino all’addio col Paris Saint-Germain, con cui non ha rinnovato, e si starebbe guardando intorno in cerca di grandi opportunità. Il primo colpo di mercato del nuovo Newcastle della miliardaria cordata araba potrebbe arrivare… a parametro zero. Una vera e propria ironia della sorte.