Newell’s, il presidente Astore vuole Messi

L'argentino richiesto dal presidente del Newell's per finire la carriera nella sua Nazione

Non è certo che Lionel Messi resti a Parigi la prossima stagione. La moglie Antonella Roccuzzo e i figli non si sono ambientati e adesso che anche la Champions League è sfuggita l'argentino potrebbe dire addio dopo una sola stagione. Ignacio Astore, presidente del Newell's, ha parlato dell'ipotesi di un ritorno di Messi per chiudere la carriera dove l'ha iniziata: "Per me sarebbe una doppia soddisfazione, come massimo dirigente di questo club, prendere un giocatore di quel livello. Quello che sarà dipende da lui, ben al di là di qualsiasi chiamata possiamo fare. Soltanto lui deve aprile la porta per entrare nel Newell's".