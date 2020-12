Neymar allo scoperto: “Il prossimo anno voglio giocare con Messi”

Una battuta, o semplicemente un desiderio che, in un momento di euforia, è sfuggito dalla sua bocca. Neymar, asso del Paris Saint-Germain, a seguito della vittoria all’Old Trafford contro il Manchester United in Champions League, si è lasciato scappare qualche parola di troppo su Lionel Messi riaccendendo i rumors di mercato.

Neymar: “L’anno prossimo voglio giocare con Messi”

Ai microfoni di ESPN Argentina, O’Ney ha affermato che il suo più grande desiderio per il futuro è quello di tornare a giocare accanto a Lionel Messi: “Mi piacerebbe giocare di nuovo con lui, è ciò che desidero di più”, ha detto Neymar senza peli sulla lingua. “Desidero divertirmi di nuovo con lui in campo. In che ruolo giocherebbe? Beh, può fare tutto lui, può giocare in ogni posizione. Lui di certo non ha problemi. Voglio davvero giocare ancora con lui, dobbiamo farlo il prossimo anno!”.

Nelle sue dichiarazioni, però, il brasiliano non specifica dove. Al Psg? O al Barcellona? A poche settimane dalla riapertura della finestra invernale del calciomercato, i rumors sono pronti a tornare protagonisti…