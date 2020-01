Neymar-Barcellona, nuovo indizio? O’Ney chiede informazioni su Setien

Sembra proprio che le strade di Neymar e del Barcellona debbano ricongiungersi a distanza di tre anni dal divorzio. Infatti, secondo diverse voci, il brasiliano avrebbe chiesto espressamente al Paris Saint-Germain di essere ceduto ai Blaugrana già nel corso del mercato estivo. I contatti tra il campione in forza al club francese e la società catalana continuano sottotraccia. Un ulteriore indizio a riguardo parrebbe arrivare dalla notizia riportata dal portale spagnolo El Confidencial: l’arrivo di Quique Setien sulla panchina del Barcellona al posto di Ernesto Valverde avrebbe destabilizzato le certezze di O’Ney, spiazzato dal nuovo tecnico. Così il fuoriclasse brasiliano si sarebbe rivolto ad alcuni ex compagni blaugrana per avere una valutazione sull’allenatore spagnolo. E pare che gli amici gli abbiano parlato bene di Setien. Un’investitura per il neo condottiero e una buona notizia per lo stesso Neymar.