Neymar-Barcellona, si può fare ma… solo dopo l’addio di Messi

Come in ogni sessione di mercato, Neymar è tornato protagonista insieme alle voci sul suo possibile ritorno al Barcellona. Che il brasiliano abbia desiderio di tornare a giocare con Suarez e Messi è cosa nota, da verificare se e con quali tempistiche questo potrà mai accadere.

Come riporta Sport, però, il club blaugrana accelererà per riportare il brasiliano in Catalogna solamente se e quando Lionel Messi deciderà di lasciare. Questo potrebbe allontanare il ritorno di O’Ney nell’immediato, anche perché La Pulce non pare intenzionata ad andare via nel breve periodo. Insomma, per il periodico spagnolo, nessuna operazione immediata: il brasiliano resterà al Paris Saint-Germain ancora per un po’.