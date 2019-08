Neymar, c’è la svolta: incontro Psg-Barcellona. Presente anche Al-Khelaifi

Potrebbero essere ore decisive per il futuro di Neymar. L’attaccante è in bilico tra la permanenza in Francia al Psg e il passaggio in Spagna al Barcellona – ma attenzione anche al Real Madrid -. Come riporta Sport, che cita Rac 1, sarebbe in corso un incontro decisivo tra la dirigenza francese e quella catalana.

A Parigi ci sarebbero Óscar Grau, Javier Bordas ed Eric Abidal pronti a chiudere l’affare. Come scrive il periodico, la presenza di Oscar Grau potrebbe essere decisiva in quanto ha il “potere” per trattare e chiudere le operazioni. Non solo. All’incontro sarà presente anche il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi sintomo che l’affare potrebbe avere una svolta decisiva in un senso o in un altro. La sensazione è che la cessione di Neymar al Barcellona possa essere imminente.