Neymar e Psg più vicini, in Francia sicuri: firmato pre accordo fino al 2026

Neymar vicino al rinnovo col Psg fino al 2026. Ne sono certi in Francia dove da tempo si discute di quello che sarà il futuro di uno dei due principali assi del club francese. Secondo quanto si apprende da Telefoot, la dirigenza parigina e O’Ney avrebbero fatto passi in avanti per proseguire nel loro “matrimonio”.

Neymar al Psg fino al 2026

In attesa di annunci ufficiali che, difficilmente, arriveranno in queste ore, in Francia sono comunque estremamente fiduciosi sul rinnovo di contratto di Neymar col Psg. Anzi, stando a Telefoot, le parti avrebbero già trovato un pre accordo prima della firma. L’ex Barcellona avrebbe dato un primo ok nei confronti della società di Parigi, per il prolungamento del rapporto fino al giugno 2026. Neymar, a 29 anni, si appresta quindi a proseguire ancora per tanto tempo il suo rapporto con i campioni francesi dopo essere arrivato nel 2017.

Dopo Neymar, sarà il turno di Kylian Mbappé e, chissà, forse anche di qualche altra stella, vedasi Messi o Aguero…