Neymar esce allo scoperto: l’indizio arriva grazie a… Rivaldo

Il finale della sessione di calciomercato rischia di essere seriamente esplosivo. Neymar, infatti, ha fatto capire apertamente di voler salutare il Paris Saint-Germain dopo due stagioni. Troppo intensi gli strappi delle ultime settimane per convincere il campione brasiliano a fare marcia indietro. Al tempo stesso, l’attaccante verdeoro ha fornito un indizio sulla sua preferenza. Merito di Rivaldo: l’ex bomber ha postato su Instagram una foto di O’Ney con la casacca del Barcellona ed un commento sulla situazione del suo connazionale. Queste le sue parole: “Sappiamo tutto quello che è successo con Neymar Jr. La sua partenza dal Barça è stata sbagliata, non avrebbe mai dovuto lasciare uno dei migliori club del mondo. Ma è molto disposto a tornare e assumere ciò che ha fatto. Dunque il presidente del Barça e tutti i dirigenti non devono lasciar andare Neymar Jr in un altro club”. Un messaggio che ha trovato il “mi piace” dello stesso Neymar. Un indizio interessante…