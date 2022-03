Neymar, il Newcastle vuole provare il colpo ad effetto per la prossima stagione

Il brasiliano non è incedibile da parte del Psg

Redazione ITASportPress

Criticato in Francia e desideroso, forse, di una nuova avventura. Neymar potrebbe cambiare aria lasciando il Psg la prossima stagione. In tal senso, i rumors di mercato lo starebbero accostando all'importante e ambizioso progetto dei sauditi del Newcastle che vorrebbero un colpo ad effetto per lanciare anche in termini di visibilità la loro nuova era.

Secondo quanto riportato da Teamtalk che cita Fichajes, il sogno del Newcastle per la prossima stagione sarebbe appumto il brasiliano che non sta vivendo certo un momento felice al Paris Saint-Germain. L'eliminazione dalla Champions League, i fischi e gli insulti del suo stesso pubblico e un rapporto non ottimale con i vertici qatarioti potrebbero essere le condizioni giuste per il club inglese di fare un tentativo per portarlo via da Parigi.

Da capire i costi dell'eventuale operazione anche se difficilmente ci sarebbero problemi per i ricchissimi sauditi che vorrebbero creare un progetto vincente non solo a livello sportivo ma anche in termini di visibilità e marketing.