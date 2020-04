Neymar, il padre: “Ci saranno sempre speculazioni. Lui sceglie da solo il suo futuro”

Quale futuro per Neymar? L’attaccante del Paris Saint-Germain resta al centro di tanti rumors di mercato che lo vorrebbero, ancora una volta, vicinissimo al ritorno al Barcellona. Difficile capire quale potrà essere il destino del brasiliano anche dopo le parole di suo padre. Parlando a Globo Esporte, infatti, Neymar senior ha fatto intendere che, per il momento, non ci sono novità e che suo figlio deciderà autonomamente: “Neymar sceglie da solo il percorso che vuole seguire. Noi, i suoi consiglieri, lavoriamo solo sul piano amministrativo, per procurargli il miglior contratto e permettergli di giocare nelle squadre migliori, in modo che possa gestire al meglio la sua carriera”.

Dichiarazioni alle quali andrebbero aggiunte anche altre parole a microfoni spenti: “Ci saranno sempre speculazioni sul futuro di Neymar, anche in un periodo di emergenza come questo, ma è felice al Psg”.

IL RACCONTO DI MARQUINHOS