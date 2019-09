Neymar, il presidente del Santos: “Andrà al Real Madrid entro la fine dell’anno…”

Continua a tenere banco la vicenda legata al possibile addio dal Psg di Neymar. L’attaccante brasiliano, conteso tra Barcellona e Real Madrid, alla fine è rimasto in Francia in Ligue 1.

Nonostante il calciomercato abbia chiuso i battenti lo scorso 2 settembre, ecco che, secondo il presidente del Santos – primo club di Neymar -, Jose Carlos Peres, il trasferimento del brasiliano resta ancora assolutamente possibile.

AL REAL – Parlando a globoesporte, come riporta il Sun, il patron del club brasiliano non ha dubbi: “Neymar si trasferirà al Real Madrid. Se non accade ora, succederà entro la fine dell’anno”. Una vera e proprio bomba di mercato che vede il Santos protagonista. Infatti, in caso di trasferimento del giocatore, la società brasiliana riceverà una percentuale sulla vendita stimata nel 4% del totale.

Vedremo dunque se le parole di Jose Carlos Peres troveranno conferma nella realtà. Per il momento, Neymar resta a Parigi dove dividerà il reparto d’attacco con Cavani, Mbappé, Di Maria e il neo arrivato Icardi.