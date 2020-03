Neymar, il Psg ha deciso: ecco la cifra per rinunciare al brasiliano. E il Barcellona…

Il tormentone legato al futuro di Neymar sembra poter riprendere. Lo annuncia il Mirror citando ESPN che è convinta che il Paris Saint-Germain abbia fissato il prezzo per il brasiliano.

Il direttore sportivo del club parigino Leonardo avrebbe dichiarato che Neymar potrebbe essere una pedina del mercato estivo. O’Ney, recente protagonista del successo del Psg in Champions League contro il Borussia Dortmund, non ha mai nascosto la propria volontà di tornare in Spagna. Ed è proprio il Barcellona la squadra che potrebbe far tornare definitivamente il sorriso sulla bocca del brasiliano. Per strapparlo al club francese, però, serviranno almeno 136 milioni di sterline. Questa la cifra che la società di Ligue 1 vorrebbe mettere nelle proprie tasche in caso di cessione. Neymar era diventato l’acquisto più costoso del mondo nell’estate 2017 e il Psg vorrebbe in parte recuperare quell’investimento. La decisione sulla cessione di Neymar verrà presa presto e sarà anche un modo per blindare l’altra stella della società: Kylian Mbappé, vero giocatore imprescindibile.