Neymar, il retroscena: accordo segreto col Psg per… tornare al Barcellona

Passano i mesi ma il tormentone legato al futuro di Neymar resta sempre lo stesso. Tornare al Barcellona o restare al Paris Saint-Germain? Il brasiliano, stando a quanto riferiscono As e Sport, avrebbe trovato un accordo segreto col club parigino che, in caso di nuova offensiva blaugrana per lui, potrebbe lasciarlo partire.

Neymar: l’accordo segreto col Psg

Neymar potrebbe tornare a vestire la maglia del Barcellona in questa estate. Ne sono sicuri in Spagna dove confermano un presunto patto tra O’Ney e il Paris Saint-Germain. Da una parte la volontà di chiudere al meglio l’annata in quel di Parigi, magari con la vittoria della Champions League, dall’altra la promessa di lasciarlo partire se il Barcellona dovesse farsi avanti di nuovo per averlo.

Da quanto si apprende le parti si sarebbe accordate in questa maniera: massimo impegno da parte di Neymar per la fine della stagione e, in caso di nuovo assalto alle giuste condizioni, via libera alla cessione. Il Psg aveva già messo in conto di perdere uno dei due campioni tra Neymar e Mbappé, oltre a Cavani, e sarebbe pronto a cederlo per 170 milioni di euro. Anche meno se il Barcellona volesse inserire nell’affare giocatori come Griezmann o Dembelé.

