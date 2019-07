Neymar-Juventus, spunta il retroscena: lui e Ronaldo vogliono giocare insieme

Dopo le telenovela Guardiola (dall’esito negativo) e de Ligt (conclusasi positivamente), in casa Juventus non si fa altro che fare il nome di Neymar come super colpo per il reparto offensivo. Al momento si tratta solo di una semplice suggestione, ma fuoriescono particolari interessanti ogni giorno: il portale Goal infatti ha parlato di un incontro positivo fra il brasiliano e Cristiano Ronaldo, che sarebbero giunti alla conclusione di voler giocare uno accanto all’altro nella stessa squadra. I due campioni hanno girato uno spot in Portogallo e chi era presente ha definito il clima leggero e piacevole, con la promessa di entrambi di vestire la medesima divisa in un futuro prossimo. Ma quanto prossimo? Forse già dalla stagione 2019-2020, visti anche i primi sondaggi da parte della società bianconera…