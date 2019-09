Neymar, la decisione della FIFA: clausola da 170 milioni per prenderlo nel 2020

Alla fine ha vinto il Paris Saint-Germain. Neymar è rimasto nella capitale francese alla corte del club di Al-Khelaifi. Niente Barcellona per il brasiliano che sino all’ultimo istante di mercato aveva sperato nel trasferimento.

Nonostante O’Ney avesse fatto capire apertamente di voler lasciare il club francese, il mercato si è chiuso con un nulla di fatto. Anzi, il Psg si è rinforzato in avanti con l’acquisto di Icardi. Ma secondo quanto si apprende dalla Spagna, in modo particolare Mundo Deportivo, tutto sarebbe stato solamente rinviato al prossimo anno, il 2020. Infatti, potrebbe esserci addirittura la FIFA ad aiutare Neymar a liberarsi, grazie ad una normativa che prevede il calcolo di una cifra che, se pagata, non avrebbe possibilità di replica da parte del Psg. Si tratterebbe di una sorta di clausola stimata dal massimo organistico calcistico in tutela dei calciatori, e scatta al terzo anno di contratto di un giocotre nel club, i quali – nello stesso periodo – non abbiano firmato rinnovi. Il caso del brasiliano è esattamente quello citato e la somma di denaro si aggirerebbe attorno ai 170 milioni di euro.