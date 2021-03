Neymar, l’ex agente sicuro: “Laporta lo riporterà con Messi al Barcellona. E due anni fa…”

Neymar e Messi ancora insieme al Barcellona. Il mercato blaugrana e le voci che riguardano l’asso argentino e quello brasiliano, ora al Psg, non si placano e, anzi, trovano ancora maggiore enfasi nelle parole di Andre Cury, ex agente di O’Ney che ai microfoni di El Litoral ha detto la sua riguardo al possibile ritorno della stella verdeoro in blaugrana.

Cury: “Neymar giocherà ancora con Messi al Barcellona”

“Sono stato a Barcellona per 10 anni, conosco ogni angolo della città, sarei molto felice di vedere Neymar andare di nuovo al Barcellona”, ha detto l’ex agente del brasiliano Andre Cury. “Neymar ha una porta aperta al Barcellona, ​​i tifosi blaugrana sanno che ha commesso un errore e anche lui lo ha riconosciuto qualche tempo dopo. Due anni fa, lo stesso O’Ney mi ha chiesto formalmente di tornare al Barcellona. Ci abbiamo provato ed eravamo davvero vicini a farlo andare via da Parigi. Ma, a causa di alcuni dettagli, non è successo”.

E ancora: “Laporta è l’unico che può rimettere insieme Messi e Neymar. Messi non lascerà il Barcellona. La Pulce ha deciso che la sua storia è a Barcellona e su questo sono molto chiaro. Neymar giocherà di nuovo con Messi. Sì, ma a Barcellona”.