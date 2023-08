Neymar, offerta monstre dall’Arabia Saudita: stipendio da oltre 300 milioni

Per l'attaccante offerta dall'Arabia Saudita da oltre 300 milioni di euro d'ingaggio divisi in più anni

Neymar ha informato il Psg che potrebbe lasciare Parigi quest'estate. L'attaccante si sta guardando intorno e la priorità è quella di tornare a Barcellona, anche se ad oggi appare come uno scenario molto complicato. Dall'altro lato si fa avanti anche l'Arabia Saudita. Un club della Saudi Pro League, ancora non noto, pare pronto a garantire al brasiliano uno stipendio da oltre 300-400 milioni di euro divisi in più anni di contratto. Una follia. A riportarlo è il portale footmercato, che apre effettivamente alla cessione di O Ney.