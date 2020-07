Neymar, passo indietro del Barcellona: non ci sarà alcun contatto per questa estate

Neymar resterà al Paris Saint-Germain nella prossima stagione. Sembra essere tramontata del tutto la possibilità di rivedere il brasiliano vestire di nuovo la maglia del Barcellona. Da quanto si apprende da Marca, i blaugrana avrebbero preso la loro decisione.

Neymar: niente Barcellona

Non verrà ricomposto, almeno in questa prossima sessione di mercato, il tridente delle meraviglie al Barcellona con Suarez, Messi e Neymar. Infatti, l’attaccante brasiliano continuerà a giocare per Paris Saint-Germain anche al termine di questa annata. Il 28enne vuole tornare a Barcellona, ​​ma la dirigenza blaugrana avrebbe definitivamente abbandonato l’idea di riportarlo in Catalogna. Motivi economici alla base di tutto con le casse del club che sono praticamente vuote. Il contratto di Neymar con Psg ha una scadenza nel 2022 e almeno fino al 2021, pare difficile vedergli cambiare maglia.

