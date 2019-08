Neymar, pazza offerta di Florentino Perez: 40 milioni all’anno per portarlo al Real Madrid

Il futuro di Neymar continua ad essere un rebus. L’asso brasiliano del Paris Saint-Germain vuole la cessione. Se da una parte il Barcellona resta la meta preferita del giocatore, non è da escludere il clamoroso inserimento del Real Madrid.

Dalla Spagna, infatti, sono convinti che i blancos abbiano pronta un’offerta incredibile per l’attaccante. In modo particolare, Sport, scrive in prima pagina che Florentino Perez in prima persona avrebbe intenzione di offrire a Neymar un contratto da 40 milioni netti all’anno. Una cifra pazzesca che farebbe vacillare chiunque. O’Ney è sempre stato un pallino del patron del Real Madrid e questa volta potrebbe essere l’occasione giusta per portarlo alla corte di Zidane, magari inserendo nell’affare uno tra Modric e Bale.